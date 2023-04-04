Mengenli öğrenci bilek güreşi müsabakalarında bölge ikincisi oldu

BOLU (AA) - Mengen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yiğithan Yılmaz, 2022-2023 Okul Sporları Bilek Güreşi Müsabakaları'nda bölge ikincisi oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, müsabakalarda kenti temsil eden Yılmaz'ın, kentteki elemelerde sağ ve sol kolda birinci gelip 30-31 Mart'ta Kastamonu'da düzenlenen grup müsabakalarına katıldığı belirtildi.
Açıklamada, 75 kilogramda yarışan Yılmaz'ın 1. gün 11 ilin birincilerinin katıldığı sol kol müsabakalarında üçüncü, 2. gün 13 ilin birincileriyle yarıştığı sağ kol müsabakalarında ise ikinci olarak dereceye girdiği aktarıldı.
Yılmaz'ın, bu başarısıyla mayıs ayında Erzurum'da düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandığı kaydedildi.