Bolu'da yolcu otobüsünde kaçak cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi

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BOLU (AA) - Bolu'da yolcu otobüsünde 27 kaçak cep telefonu ile 769 parça aksesuar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında Anadolu Otoyolu'nda bir otobüsü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, bir yolcunun çantasında 27 kaçak cep telefonu ile 769 parça aksesuar bulundu.

Yolcu hakkında yasal işlem başlatıldı.



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