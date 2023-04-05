Boluspor'da olağanüstü genel kurul toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor'da, "dernek" statüsünden çıkarak "spor kulübü" statüsüne geçmek için yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 12 Nisan'a ertelendi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun emredici hükümleri gereği futbol dalında faaliyeti bulunan Boluspor'un, dernek statüsünden çıkıp spor kulübü olarak yeni bir tüzükle Gençlik ve Spor Bakanlığına tescilinin yapılması gerektiği için bugün yapılması gereken olağanüstü genel kurul toplantısında yeterli çoğunluğun sağlanamadığı bildirildi.

Açıklamada, bu nedenle olağanüstü genel kurul toplantısının 12 Nisan'da saat 15.00'de Karaçayır Mahallesi Murat Canbaş Caddesi'nde bulunan Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.