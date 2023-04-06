Mengenli öğrenciler, gazeteci Hüseyin Varlık anısına açılan fotoğraf sergisini gezdi

Yalan nasıl anlaşılır? Bilim insanları en iyi yolunu buldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde eğitim gören öğrenciler, 2020'de vefat eden fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Hüseyin Varlık adına açılan sergiyi ziyaret etti.



Foto Hüseyin Varlık Fotoğraf Sergi Salonu'nda 15 Mart'ta açılan sergiyi gezen öğrenciler, Varlık'ın çektiği fotoğrafları, kullandığı fotoğraf makinelerini ve ilçe kültürünü yansıtan objeleri görme imkanı buldu.



Fotoğraflara ilgi duyan öğrenciler, yöre kültürünü de tanıma fırsatı yakaladı.



Öğrencilere sergideki fotoğrafların hikayeleri de anlatıldı.



Öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen gezi, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.