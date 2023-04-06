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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mengenli öğrenciler, gazeteci Hüseyin Varlık anısına açılan fotoğraf sergisini gezdi

AA

Mengenli öğrenciler, gazeteci Hüseyin Varlık anısına açılan fotoğraf sergisini gezdi

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde eğitim gören öğrenciler, 2020'de vefat eden fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Hüseyin Varlık adına açılan sergiyi ziyaret etti.

Foto Hüseyin Varlık Fotoğraf Sergi Salonu'nda 15 Mart'ta açılan sergiyi gezen öğrenciler, Varlık'ın çektiği fotoğrafları, kullandığı fotoğraf makinelerini ve ilçe kültürünü yansıtan objeleri görme imkanı buldu.

Fotoğraflara ilgi duyan öğrenciler, yöre kültürünü de tanıma fırsatı yakaladı.

Öğrencilere sergideki fotoğrafların hikayeleri de anlatıldı.

Öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen gezi, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

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