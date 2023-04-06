Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final maçları yarın Bolu'da yapılacak

BOLU (AA) - 2022-2023 Voleybol Sezonu Kadınlar 1. Lig yarı final maçları yarın Bolu'da başlayacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarı final karşılaşmalarının 7-9 Nisan'da Bolu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak müsabakalara 8 takımın katılacağı kaydedildi.
Yarı Finali programı şöyle:
Yarın:
12:00 Göztepe - Muratpaşa Belediyespor
14:00 Karayolları - Beşiktaş Ceylan
16:30 Adam Voleybol - Bahçelievler Belediyespor
18:30 Edremit Belediyespor Altınoluk - İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
08 Nisan Cumartesi:
12:00 Muratpaşa Belediyespor - Karayolları
14:00 Beşiktaş Ceylan - Göztepe
16:30 Bahçelievler Belediyespor - Edremit Belediyespor Altınoluk
18:30 İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - Adam Voleybol
09 Nisan Pazar:
11:00 Beşiktaş Ceylan - Muratpaşa Belediyespor
13:00 Göztepe - Karayolları
15:30 İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - Bahçelievler Belediyespor
17:30 Adam Voleybol - Edremit Belediyespor Altınoluk