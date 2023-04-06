Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final maçları yarın Bolu'da yapılacak

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BOLU (AA) - 2022-2023 Voleybol Sezonu Kadınlar 1. Lig yarı final maçları yarın Bolu'da başlayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarı final karşılaşmalarının 7-9 Nisan'da Bolu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak müsabakalara 8 takımın katılacağı kaydedildi.

Yarı Finali programı şöyle:

Yarın:

12:00 Göztepe - Muratpaşa Belediyespor

14:00 Karayolları - Beşiktaş Ceylan

16:30 Adam Voleybol - Bahçelievler Belediyespor

18:30 Edremit Belediyespor Altınoluk - İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü





08 Nisan Cumartesi:

12:00 Muratpaşa Belediyespor - Karayolları

14:00 Beşiktaş Ceylan - Göztepe

16:30 Bahçelievler Belediyespor - Edremit Belediyespor Altınoluk

18:30 İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - Adam Voleybol





09 Nisan Pazar:

11:00 Beşiktaş Ceylan - Muratpaşa Belediyespor

13:00 Göztepe - Karayolları

15:30 İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - Bahçelievler Belediyespor

17:30 Adam Voleybol - Edremit Belediyespor Altınoluk

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