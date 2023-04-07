Mudurnu'da yetim ve öksüz çocuklara iftar verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan öksüz ve yetim çocuklar, iftarda bir araya geldi.

Mudurnu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenlenen iftar programına, Kaymakam Fatih Çevik, Belediye Başkan Vekili İlknur Kaymak, Emniyet Müdürü Etem Çakır, Jandarma Komutanı Ali Kaydu, Müftü Mustafa Yeşilorman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli ile öksüz ve yetim çocuklar ile yakınları katıldı.

Programda dua edildikten sonra katılımcılar oruçlarını açtı.

Kaymakam Çevik ve Belediye Başkan Vekili Kaymak, öksüz ve yetim çocuklarla bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.