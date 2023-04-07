Bolu'da 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

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BOLU (AA) - Bolu'da, FETÖ şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, özel bir şirkette mühendis olarak çalışan M.B (30) ile Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde katip olan B.A.S. (37) yakalandı.

Bolu Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheliye, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı getirildi.



Haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması da kararlaştırılan şüpheliler serbest bırakıldı.

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