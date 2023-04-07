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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Oğuz Terzi, Hüsnü Emre Çilimli

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Kayamba (Dk. 58 Melih Okutan), Bregu (Dk. 71 Berk Yıldız), Oulare, Onur Ulaş, Gökhan Alsan (Dk. 71 Landel), Mehmet Zahit Çınar (Dk. 90 Balde), Bülent Cevahir, Abdurrahman Canlı (Dk. 58 Eray Ataseven), Ndlovu

Bodrumspor: Diogo Sousa, Hakan Özmert (Dk. 77 Yekta Kurtuluş), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 77 Celal Dumanlı), Omar İmeri (Dk. 77 Erdem Çetinkaya), Üzeyir Ergün (Dk. 84 Erkan Değişmez), Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 84 Koray Kılıç), Cenk Şen

Goller: Dk. 40 Gökhan Alsan (Dyorex Boluspor), Dk. 53 Kenan Özer (penaltıdan), Dk. 57, 65 ve 73 Gökdeniz Bayrakdar (Bodrumspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Bregu, Dk. 48 Onur Ulaş (Dyorex Boluspor), Dk. 80 Üzeyir Ergün (Bodrumspor)


BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Bodrumspor, deplasmanda Dyorex Boluspor'u 4-1 yendi.



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