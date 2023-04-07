Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

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BOLU (AA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Göynük-Taraklı kara yolunda seyreden Özgür P. (40) idaresindeki 34 CTE 991 plakalı tır ile karşı istikametten gelen Ahmet G. (29) yönetimindeki 31 AKE 346 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Dişçi (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Abdurrahman Dişçi (45) ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken ambulansta yaşamını yitirdi.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tır sürücüsü Özgür P. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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