Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Bolu'da başladı

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BOLU (AA) - Voleybol Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Bolu'da başladı.

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda iki grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



1. Grup:

Göztepe: 2 - Muratpaşa Belediyespor: 3

Karayolları: 1 - Beşiktaş Ceylan: 3

2. Grup:

Adam Voleybol: 3 - Bahçelievler Belediyespor: 1

Edremit Belediyespor Altınoluk: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1

Yarı final maçlarının yarınki programı ise şu şekilde:

1. Grup:

12.00 Muratpaşa Belediyespor - Karayolları

14.00 Beşiktaş Ceylan - Göztepe

2. Grup:

16.30 Bahçelievler Belediyespor-Edremit Belediyespor Altınoluk

18.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Adam Voleybol



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