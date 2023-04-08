Dyorex Boluspor-Bodrumspor maçının ardından

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Bodrumspor'a 4-1 yenilen Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Muzaffer Bilazer, play-off hedeflerinin ve iddialarının devam ettiğini ancak önemli bir avantajı kaybettiklerini söyledi.

Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bodrumspor kaşılaşmasına, bu maçın kendileri için önemini bilerek hazırlandıklarını belirtti.

Futbolcuların da bu önemin farkında olduğunu anlatan Bilazer, "Motivasyonları da oldukça iyiydi. İlk yarıda skor avantajını yakaladık. İkinci yarı maça çıkarken Samsunspor maçında yaşadığımız şeyi yeniden yaşamayalım diye uyarılarda da bulunduk. Bu planı da yaptık. Aslında oyuncular da ikinci yarı sahaya çıkarken oldukça motiveydi. Ama maalesef aynı dejavuyu sürekli yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Bilazer, Yılport Samsunspor ve Tuzlaspor karşısında da penaltı golü yediklerini ve karşılaşmaları kaybettiklerini belirterek, "Her 3 maçta da penaltıdan gol yiyerek kaybetmiş olduk. Skor avantajını kaybettikten sonra da aslında sonrasıyla alakalı verdiğimiz reaksiyon çok olumlu değil. Bu konuda gereken uyarı ve çalışmaları yapmamıza rağmen bu kadar bireysel hataya hiçbir taktik ve plan dayanmaz. Bunu bir şekilde çözmek lazım. Takımın yine iddiası ve hedefi devam ediyor. Ama iki maçta da çok önemli avantaj kaybettik." ifadelerini kullandı.

Yaşanan yenilgi karşısında Boluspor taraftarının kendisine yaptığı istifa çağrısıyla ilgili Bilazer, şunları kaydetti:

"Taraftar tepkisinde haklı. İki maçtır 5-1 ve 4-1'lik mağlubiyetleri kendi sahasında almak çok kabul edilir bir şey değil. Onlar da iyi bir oyun ve skor bekliyorlardı. Ama biz parça parça bunu yapabildik. Onların tepkisine bir şey diyemem çünkü haklılar. İç sahada böyle bir durumdayken bu avantajı kaybetmek hiç kimsenin kabul edeceği bir durum değil."





- Bodrumspor cephesi





Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise Bolu'ya zor bir karşılaşma olacağını bilerek geldiklerini söyledi.

"İyi hazırlandığımız, düşündüklerimizin, çalıştıklarımızın hepsini sahada uyguladığımız bir maç oldu." diyen Taşdemir, mağlup duruma düşmelerine rağmen oyun disiplininden hiç ödün vermeden istedikleri oyunu oynayarak maçı kazandıklarını dile getirdi.

Taşdemir, oyuncuların çok önemli işler yaptığına değinerek, "Yapmaya da devam ediyorlar. İnşallah sonunu taçlandırabiliriz." diye konuştu.

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