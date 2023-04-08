Bolu'da okul sporları basketbol ve tenis müsabakaları tamamlandı

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BOLU (AA) - Bolu'da, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı faaliyet programı içinde yer alan okul sporları müsabakaları kapsamında düzenlenen Basketbol Küçükler İl Birinciliği, Basketbol Küçük Kızlar İl Birinciliği ve Tenis Küçükler İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporcular ve okul takımlarının ödülleri ile madalyaları, düzenlenen törenle takdim edildi.

Okul sporları kapsamında diğer branş ve yaş gruplarında düzenlenen yarışma ve müsabakalar ile grup müsabakaları ise devam ediyor.

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