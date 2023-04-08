Yeniçağa'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

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BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, toplantının Kaymakam Bilal Çelik başkanlığında Yeniçağa Öğretmenevi'nde gerçekleştirildiği ifade edildi.

İlçe Özel İdare Müdürü Tansel Gülen, İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarlarının katılımıyla yapılan toplantıda, yatırımların görüşüldüğü kaydedildi.



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