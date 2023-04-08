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BOLU (AA) - Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Bolu'da devam ediyor.

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda iki grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Muratpaşa Belediyespor: 0 - Karayolları: 3

Beşiktaş Ceylan: 3 - Göztepe: 1

- 2. Grup

Bahçelievler Belediyespor: 3 - Edremit Belediyespor Altınoluk: 2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Adam Voleybol: 3

Yarı final maçlarının yarınki programı ise şu şekilde:

- 1. Grup

11.00 Beşiktaş Ceylan-Muratpaşa Belediyespor

13.00 Göztepe-Karayolları



- 2. Grup

15.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor

17.30 Adam Voleybol-Edremit Belediyespor Altınoluk

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