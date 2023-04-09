Yeniçağa'da şehit ve gazi yakınlarına iftar yemeği verildi

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BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde şehit ve gazi yakınlarına yönelik iftar programı düzenlendi.

Yeniçağa Kaymakamlığınca Aşçılık ve Turizm Meslek Lisesinde verilen iftar yemeğine, Kaymakam Bilal Çelik, daire amirleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Kaymakam Çelik, programa katılan ailelerle yakından ilgilenerek sohbet etti.



Ezanın okunmasıyla katılımcılar hep birlikte oruçlarını açtı.

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