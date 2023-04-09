Bolu'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Cihan U. idaresindeki 34 FZL 468 plakalı otomobil, Şahnalar köyü yakınlarında takla atarak şarampole devrildi.
Ağaçlara çarparak durabilen aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılarak sedyeye alınan sürücü, eğimli arazide ekiplerce yoldaki ambulansa kadar taşındı.
Yaralı, ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.