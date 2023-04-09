Gerede'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

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BOLU (AA) - Bolu'nun Gerede ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güneydemirciler köyüne bağlı Bıçakçılar Mahallesi'nde Mehmet A'ya ait müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.



Yangında ev kullanılamaz hale geldi.



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