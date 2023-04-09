Cumhurbaşkanı adayı İnce, ilk mitingini Bolu'da yaptı:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı adayı İnce, ilk mitingini Bolu'da yaptı:

AA

Cumhurbaşkanı adayı İnce, ilk mitingini Bolu'da yaptı:

BOLU (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Türkiye'yi 300 akıllı insanla yöneteceğim. Başörtüsüne, mini eteğine bakmadan, Türklüğü ile Kürtlüğü, Aleviliği ile Sünniliğiyle ilgilenmeden, sağcı solcu demeden, sadece ehil mi değil mi buna bakacağım." dedi.

İnce, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında ilk mitingini Bolu'da gerçekleştirdi. Demokrasi Meydanı'ndaki Köroğlu Heykeli önünde konuşan İnce, seçimlerin çok şenlikli geçeceğini dile getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün bu seçimde Millet İttifakı'nı desteklediğini ileri süren İnce, "Her gün bir sahte belge. Yok Beykoz İlçe Başkanlığı bize imza vermiş AKP'nin, yok otobüs kaldırmışlar. Yok eşimin 10 milyon dolarlık lüks cipi varmış. En sonunda da 'Muharrem İnce'nin Bolu basın açıklaması valilik tarafından iptal edilmiştir' diye belge yayınladılar. Sonra da valilik ne yapsın. 'Yok böyle bir şey' diye açıklama yaptı. Bu sefer de valilik bunu destekliyor diye yazdılar." diye konuştu.

İnce, CHP'nin açıklayacağı milletvekili listesine işaret ederek, "Şu CHP listelerini görünce dudaklarınız uçuklayacak, kalbiniz sızlayacak, utanacaksınız, utanacaksınız. Bu akşam saat 17.00'da CHP listelerini gördüğünüzde Muharrem İnce'nin ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın kendisine yetki verdiği takdirde 14 Mayıs akşamından sonra yapacağı icraatları anlatan İnce, şöyle devam etti:

"Hemen Esad ile masaya oturacağım. Şam'a büyükelçi atayacağım. Uluslararası güvence vererek Suriyelileri güle güle memleketlerine göndereceğim. Bir kararnameyle, Türkiye'de üretilen araçların ÖTV'si, aracın fiyatının yüzde 50'sini geçemeyecek. Türkiye'nin milli gelirinin yüzde 2'sini tarımı desteklemeye ayıracağım. 14 Mayıs'tan okullar açılana kadar 100 bin yeni öğretmen atayacağım. Doktorlara sesleniyorum, hekimlere sesleniyorum; benim güzel evlatlarım, sakın ha yurt dışına gitmek yok. Aman çocuklar yaşlanıyoruz. Bizi kim tedavi edecek. Bütün doktorlara sesleniyorum; Türkiye'ye geri dönün. Ben cumhurbaşkanı seçildiğimde size söz, rektörleri atamayacağım. Üniversite bileşenleri seçecek. Üniversite öğrencileri, burslarınız asgari ücretin yarısı olacak."

İnce, yönetimde liyakatsiz insanlara görev vermeyeceğini vurgulayarak, "Türkiye'yi 300 akıllı insanla yöneteceğim. Başörtüsüne, mini eteğine bakmadan, Türklüğü ile Kürtlüğü, Aleviliği ile Sünniliğiyle ilgilenmeden, sağcı solcu demeden, sadece ehliyetli mi değil mi, ehil mi değil mi buna bakacağım." şeklinde konuştu.

- "Cumhuriyet Halk Partisine küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde"

"Türkiye'yi 3A ile yöneteceğim; akıl, adalet, ahlak. 3B ile yöneteceğim; önce barışacağız, sonra büyüyeceğiz ve bölüşeceğiz. Adil bölüşeceğiz. 3H ile yöneteceğim; huzur, hukuk, hakkaniyet." diyen İnce, bilimin esas alınmasına ilişkin söylemlerini devam ettireceğinin altını çizdi.

İnce, Millet İttifakı cephesinin "Kaybedersek sorumlusu Muharrem İnce." dediklerini belirterek, birçok imkana sahip olmalarına rağmen bu yönde söylemlerde bulunmalarını eleştirdi.

Türkiye'nin iktidar sorunu olduğunu ve "mevcut iktidarın gitmesi gerektiğini" savunan İnce, şunları kaydetti:

"Ama Türkiye'nin muhalefet sorunu da var. Bu muhalefet gitmeden, bu iktidar gitmez. Sistemi anlatayım size, sistem şu. Önce kazanacak aday dediler. 'Sen kazanamazsın' dediler Kılıçdaroğlu'na. Sen değilsin Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş. Sonra allem kallem oldu. Kılıçdaroğlu aday oldu. Meral Hanım kalktı masadan. Masaya geri döndürmek için bir formül lazım. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, size de cumhurbaşkanlığı yardımcılığı. Bu da tamam. Yeter ki beni aday yapın. Şimdi milletvekilliği dağıtıyorlar bugün. Evlere şenlik evlere. Hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Partisine küfretmiş insanlar bugün CHP listesinde. Bana kızıp hain diyenler var ya aynaya bir bakın hainleri görürsünüz."

- "Meclis'i bombalayanların oyunu istemiyorum"

İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kaçak FETÖ'cülere Bolu'dan bir selam gönderiyorum, 'Memleket Partisi ve Muharrem İnce'ye oy vermeyeceğiz' diyorsunuz. Teşekkürler, sizden zaten oy isteyen yok ki ben namuslu insanların oyunu istiyorum. Ben Meclis'i bombalayanların oyunu istemiyorum. Türk ordusunun generallerine kumpas kuranların oyunu istemiyorum. Kendime, Memleket Partisine, hepimize, bu insanlara iftira atanlara sahte belge düzenleyenlerden oy istemiyorum."

Seçim günü ikinci tura kaldığı takdirde yüzde 65 ile cumhurbaşkanı olacağını belirten İnce, "Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa korkarım ki Erdoğan seçimi alır. Ben Erdoğan'ın gitmesini istiyorum, onu göndermek istiyorum. Hata yapmayın bu seçim birinci tur seçimi değil, ikinci tur seçimi." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnce: 2'nci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa Erdoğan seçimi alır
YEREL HABERLER İnce: 2'nci tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa ...
Gerede'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Gerede'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale ...
Bolu'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bolu'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ...
Dörtdivan'a konaklamalı mesire alanı yapılacak
YEREL HABERLER Dörtdivan'a konaklamalı mesire alanı yapılacak
Yeniçağa'da şehit ve gazi yakınlarına iftar yemeği verildi
YEREL HABERLER Yeniçağa'da şehit ve gazi yakınlarına iftar yemeği ...
Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Bolu'da devam ediyor
YEREL HABERLER Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Bolu'da ...
Yeniçağa'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Yeniçağa'da Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı ...
Bolu'da okul sporları basketbol ve tenis müsabakaları tamamlandı
YEREL HABERLER Bolu'da okul sporları basketbol ve tenis müsabakaları ...
Bolu'da müştemilatta çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Bolu'da müştemilatta çıkan yangın söndürüldü
Türkiye-Sırbistan ortaklığında nükleer saldırılara karşı erken uyarı sistemi geliştirilecek
YEREL HABERLER Türkiye-Sırbistan ortaklığında nükleer saldırılara ...
Bolu'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Bolu'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
TIR ile çarpışan otomobildeki baba- oğul yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER TIR ile çarpışan otomobildeki baba- oğul yaşamını ...
Dyorex Boluspor-Bodrumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Dyorex Boluspor-Bodrumspor maçının ardından
Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Bolu'da başladı
YEREL HABERLER Voleybolda Kadınlar 1. Lig yarı final etabı, Bolu'da ...
Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Bolu'da 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Bolu'da 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Kullandığı kamyonun dorsesinden düşüp öldü
YEREL HABERLER Kullandığı kamyonun dorsesinden düşüp öldü
Bolu'da üzerine çıktığı silobastan düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Bolu'da üzerine çıktığı silobastan düşen kişi öldü
CEKUT personeli eğitimlerle afetlere hazır hale geliyor
YEREL HABERLER CEKUT personeli eğitimlerle afetlere hazır hale ...
Mudurnu'da yetim ve öksüz çocuklara iftar verildi
YEREL HABERLER Mudurnu'da yetim ve öksüz çocuklara iftar verildi
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.