Mengen'de 31. dönem kepçe devir teslim töreni yapıldı

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BOLU (AA) - Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 31. kepçe devir teslim töreni düzenlendi.

Okul bahçesindeki törene, Kaymakam Ekrem Ender Ergün, Belediye Başkanı Turhan Bulut, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Çalım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Ulusal Aşçılar Federasyonu Yönetimi Başkan Yardımcısı Arif İşeri, duayen ustalar adına konuşma yaptı.



31. dönem mezunlarını veren okulda dereceye giren öğrencilere ödüllerini Ergün, Bulut ve Celepci takdim etti.

Ödül töreninin ardından mezunların bir alt sınıfa kepçe devir teslim töreni gerçekleştirildi. "Aşçılık andı"nı okuyan öğrenciler daha sonra keplerini havaya attı.

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