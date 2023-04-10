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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Polis Teşkilatı 178 yaşında

AA

Türk Polis Teşkilatı 178 yaşında

BOLU (AA) - Bolu, Karabük, Kocaeli, Düzce ve Sakarya'da, Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bolu Anıt Park'taki törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Kentte tur atan polis araçlarını selamlayan Aksoy, gazetecilere, teşkilatın görevinin sadece güvenlik olmadığını belirterek, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Kastamonu'daki selde, Antalya ve diğer illerdeki orman yangınlarında da polislerin görev aldığını anlattı.

Aksoy, polis teşkilatının mensubu olmaktan onur ve gurur duyduklarını dile getirerek, "Teşkilatımız, sonsuza kadar Türk milleti ile ayakta kalacak." dedi.

- Karabük

Kent Meydanı'ndaki törende İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Çoban'ın çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Toplu fotoğraf çekimiyle sona eren törene, Vali Vekili Muhittin Gürel, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile emniyet teşkilatı katıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kültür Tepesi'nde düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ile teşkilat mensupları katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı seremonisinin yapıldığı törende Karaduman, polislerin gününü kutladı.

- Düzce

Anıtpark Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, anıta çelenk sundu.

Daha sonra Düzce Şehitliği'nde Kur'an-ı Kerim okundu, şehit kabirlerine çiçek bırakıldı.

Törene, emniyet mensuplarının yanı sıra MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç da katıldı.

- Sakarya

Sakarya'da da Türk Polis Teşkilatı'nın 178'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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