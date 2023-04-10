Türk Polis Teşkilatı 178 yaşında

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BOLU (AA) - Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mengen ilçesinde tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törene, Belediye Başkanı Turhan Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Çalım, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Koca, emniyet mensupları, daire amirleri, muhtarlar, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Koca'nın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.





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