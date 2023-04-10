Bolu'da sağanak

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BOLU (AA) - Bolu kent merkezinde sağanak aralıklarla devam ediyor.

Sabah saatlerinden itibaren süren yağış nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan vatandaşlar, iş yerleri ve korunaklı alanlara sığındı.

Yağışların aralıklarla cuma gününe kadar devam edeceği ve hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece arasında seyretmesi bekleniyor.





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