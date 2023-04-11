Bolu'da hafif ticari araçların çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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BOLU (AA) - Bolu'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

D-100 kara yolundan Ankara istikametine seyreden Yiğitcan A. idaresindeki 14 FM 148 plakalı hafifi ticari araç, Kuruçay mevkisinde yan yoldan çıkan İlhan O. yönetimindeki 14 KE 057 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Yiğitcan A. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



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