Bolu'da kazanın ardından kendini otomobile kilitleyen kadın sürücü ekiplere zor anlar yaşattı

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BOLU (AA) - Bolu'da park halindeki iki araca çarptıktan sonra kendini otomobile kilitleyen kadın sürücü, ekiplere zor anlar yaşattı.

Sağlık Mahallesi İlknur Sokak'ta ilerleyen Yağmur P'nin (24) kullandığı 06 AF 7854 plakalı otomobil, park halindeki iki kamyonete çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin aracından inmesini istediği sürücü, otomobilin kapılarını kilitledi.

Zaman zaman aracın camlarına vuran ve bağıran kadın, kazada hasar alan otomobilini çalıştırmak istedi.

Otomobilin kapısını açarak görüntü alan basın mensuplarına tepki gösteren kadın, dışarı çıkmadı.

Polis ve sağlık ekiplerinin uzun süren ikna çalışmaları sonucu otomobilden inen sürücü, ekip otosuna bindirilerek hastaneye götürüldü.

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