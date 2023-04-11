Bolu Köroğlu Okçuluk ve Balıkçılık Kulübünde başkanlığa yeniden Rüzgar getirildi

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BOLU (AA) - Bolu Köroğlu Avcılık, Atıcılık, Okçuluk ve Balıkçılık Kulübü Başkanı Adem Rüzgar, olağan genel kurulda güven tazeledi.

Kentte avcıların bir araya gelmesi amacıyla kurulan kulübün genel kurulu, Yukarı Soku Mahallesi'ndeki bir tesiste yapıldı.

Mevcut başkan Adem Rüzgar, genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Kulübün faaliyetlerinden bahseden Rüzgar, yapmayı planladıkları etkinlik ve çalışmalar hakkında üyelere bilgi verdi.

Kongre sonunda kulüp üyeleriyle iftar yapıldı.



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