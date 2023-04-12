Bolu'da yolcu otobüsünde ele geçirilen 8 sincap doğaya salındı

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BOLU (AA) - Bolu'da jandarmanın denetim yaptığı yolcu otobüsünde bulunan 8 sincap, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının denetiminde ele geçirilen sincapların sağlık kontrollerinin tamamlandığı belirtildi.

Sincapların doğaya salındığı aktarılan açıklamada ifadelerine yer verilen Şube Müdürü Mustafa Gözler, şunları kaydetti:

"Yapbozun bir parçasının eksik olması nasıl bizlere rahatsızlık veriyorsa, doğadan herhangi bir canlıyı koparmak ekolojik dengeyi öyle bozmaktadır. Onlar doğanın bir parçası. Ticareti ve evcil hayvan olarak barındırılması yasak."

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