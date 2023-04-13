Bolu'nun yüksek kesimlerinde aralıklarla kar etkili oluyor

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BOLU (AA) - Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Yağış, Çele Tepesi, Yedigöller, Ayıkayası, Kındıra, Aladağ, Taşlıyayla, Sarıalan yaylaları ile Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da etkili oluyor.

Aladağ, Sarıalan ve Kartalkaya'da kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye, diğer bölgelerde ise 5 santimetreye ulaştı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hafta sonuna kadar kent merkezinde aralıklarla sağanağın, yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor.



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