Bolu'da MHP milletvekili aday tanıtım toplantısı yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - MHP Bolu milletvekili adayları, düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

MHP 28. dönem Bolu milletvekili adaylarının tanıtımı için Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan MHP Bolu İl Başkanı İlhan Durak, seçim sürecinin başladığını belirterek, "Önümüzde artık yepyeni bir süreç var. Burada sadece şahsıma değil, milletvekili adayı olan arkadaşlarımıza değil, hepimize büyük bir kutsal görev ve sorumluluk düşmektedir." dedi.

Daha sonra MHP Bolu Milletvekili adayları İsmail Akgül, Rahmi Aksoy ve Muhittin Özel de birer konuşma yaptı.

Aday tanıtım töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.