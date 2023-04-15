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Milli güreşçi kuzenler şampiyonalarda çifte başarı hedefliyor

AA

Milli güreşçi kuzenler şampiyonalarda çifte başarı hedefliyor

BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Milli güreşçi kuzenler Metehan ve Yunus Emre Başar, Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kovaladıktan sonra 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda çifte başarı elde etmek için çalışıyor.

Bolu'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı kadrosunda yer alan Metehan ve Yunus Emre Başar, 17-23 Nisan'da Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını sürdürüyor.

İlk olarak Avrupa Şampiyonası'nda madalya almayı hedefleyen kuzenler, daha sonra eylülde düzenlenecek dünya şampiyonasında başarı elde ederek olimpiyat kotası almak için mindere çıkacak.

Başar kuzenler, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılarak çifte başarı hedefliyor.


- Metehan Başar: "Takımımızı da iyi görüyorum, kendimi de"

Milli takımda 97 kiloda mücadele edecek Metehan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olimpiyatlarda mücadele etmek ve madalyayla dönmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Bunun öncesinde Avrupa Şampiyonası için son hazırlık kampında bulunduklarını aktaran Metehan, "Hazır olduğumuzu düşünüyorum. Takımımızı da iyi görüyorum, kendimi de. Buraya gelene kadar çok fedakarlık yaptık. Ekip halinde çok güzel çalıştık ve çok güzel hazırlık yaptık. Zaten son dünya şampiyonuyuz takım olarak. Bunun da bilincindeyiz. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda da kendi adıma altın madalya almak hedefim var. Takım olarak da kürsünün en üst basamağına çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Metehan, bu yıl katılacakları şampiyonalarda olimpiyat vizesi için de mücadele edeceklerini anlatarak, buna göre hazırlandıklarını kaydetti.

Çalışmalarının meyvesini üst üste 2 dünya şampiyonluğu elde ederek aldığını vurgulayan Metehan, milli takımın bu yıl dünya şampiyonasında yeni şampiyonlar çıkaracağına inandığını dile getirdi.

Metehan, milli takımda kuzeni Yunus Emre Başar ile birlikte ter döktüklerine dikkati çekerek, "Birbirimize çok destek oluyoruz. Hep beraberiz. Bu konuda birbirimizi tetikliyoruz. Yunus Emre ile benim en büyük hedefimiz; aynı soy isimle olimpiyatlarda yarışıp altın madalya kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.


- Yunus Emre Başar: "Umarım takım olarak tüm sıkletlerde olimpiyat kotası alırız"

Milli takımda 77 kiloda mücadele edecek Yunus Emre Başar ise iyi bir hazırlık süreci geçirerek Büyükler Avrupa Şampiyonası'na gideceklerini söyledi.

Yunus Emre, daha önce 2 kez üst üste Avrupa ikincisi olduğunu hatırlatarak, "Şampiyonluk madalyası nasip olmadı. Ama inşallah Zagreb'de bu sefer altın madalyayı alıp geleceğim. Olimpiyat hayalim Tokyo olimpiyatları içindi. Nasip olmadı. Ama artık zamanı geldi, 2024'te katılacağım. Büyükler Dünya Şampiyonası'nda hedefimiz altın madalya ama aksi takdirde ilk 5'e girip olimpiyat kotası almak istiyorum. Umarım takım olarak tüm sıkletlerde olimpiyat kotası alırız ve Paris'e emin adımlarla gideriz." şeklinde konuştu.

Takımda kuzeniyle olmaktan son derece memnun olduğunu anlatan Yunus Emre, "Takımımız madalyalarla dolu bir takım. Metehan ağabeyim 87 kiloda 2 kez dünya şampiyonu oldu. Şimdi 97 kiloya çıktı. İlk hedefimiz Metehan ağabeyimle Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alıp sonra dünya şampiyonasına gidip olimpiyat kotasını almak." ifadelerini kullandı.

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