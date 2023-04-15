Bolu'da depremzede kadınlar yöresel bayram tatlısı yaptı

BOLU (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden Bolu gelen depremzede kadınlar, yöresel bayram tatlısı hazırladı.

Türk Kızılay Bolu Şubesince "Kültürlerin Kaynaşması" projesi kapsamında yurtlarda kalan depremzede kadınlar için çalışma yapıldı.

Depremzede kadınlar, Otelcilik Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli Mutfağında Türk Kızılay ekipleri tarafından temin edilen malzemeleri kullanarak yörelerine has bayramı tatlısı yaptı.

Kızılay yetkilisi Tuğba Ulusoy, gazetecilere, Türk milletinin geçmişten bu güne tüm acıları ortaklaşa sarmış bir millet olduğunu vurgulayarak, Türk Kızılayın da "Acımız bir, aşımız bir" sloganıyla yola çıktığını söyledi.

Yurtlarda kalan depremzedeler için Ramazan Bayramı öncesinde bir mutfak ortamı oluşturmak istediklerini ifade eden Ulusoy, "Çünkü hepsi evlerinden uzakta. Onları özledikleri tatlılarıyla buluşturmak istedik. Kendi yörelerine has bayram tatlılarını onlarla buluşturduk." şeklinde konuştu.

Ulusoy, tatlı malzemelerini kendilerinin temin ettiğini, kadınların mutfakta kendi yöresel tatlılarını yaptığını anlatarak, "Bir nebze yüreklerine dokunduysak yüklerini alabildiysek yüzlerinde tebessüm olabildiysek ne mutlu bize. Aslında burada bir de kültür etkileşimi var. Biz onların tatlılarını, onlar da bizim tatlımızı öğreniyor." dedi.

Malatya'dan gelen Hatice Öztürk de Malatya'ya özgü kadayıf tatlısı yaptıklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

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