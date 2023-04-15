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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Serap Kuka, Ayşim Koşar

Bolu Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Kodala, Ece Kozdere, Casanova, Tuana Köse, Dixon (Gizem Düzeltir, Buket Yılmaz, Selin Navruz, Seher Aksoy, Hilal Kocakara)

Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Elif Şahin, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Fabris, Yaprak Erkek (Aybüke Özel, Yasemin Güvenli)

Sertler: 18-25, 23-25, 17,25

Süre: 72 dakika (22, 28, 22)

BOLU (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.


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