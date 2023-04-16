Mengen'de 1500 kişiye iftar verildi

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen iftar programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Bolu ve Mengen belediyeleri tarafından Atatürk Caddesi'nde 1500 kişiye iftar verildi.



Yemek öncesinde tasavvuf müziği dinletisi sunuldu, semazen gösterisi yapıldı.

Ezanın okunmasıyla protokol ve vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.



Programa, Mengen Kaymakamı Ekrem Ender Ergün, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mengen Belediye Başkanı Turan Bulut, Gökçesu Belediye Başkanı Vahit Aydın ve vatandaşlar katıldı.



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