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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Voleybol Kadınlar 1. Lig final etabı Bolu'da sona erdi

AA

Voleybol Kadınlar 1. Lig final etabı Bolu'da sona erdi

BOLU (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından Bolu'da düzenlenen TVF Kadınlar 1. Lig final etabı sona erdi.

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan son gün maçlarında Karayolları, Edremit Belediye Altınoluk'u 3-0 yendi. Günün diğer karşılaşmasında ise Adam Voleybol, Beşiktaş Ceylan'a 3-2 üstünlük kurdu.

Final etabının ardından 7 puanla lider olan Beşiktaş Ceylan ile 6 puanla ikinci sırada yer alan Karayolları, Misli.com Sultanlar Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

İki takıma kupa ve madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkan Ahmet Göksu ve TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi tarafından takdim edildi.

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