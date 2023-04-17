Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Ali Tuna, Deniz Turgut

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tugay Kaçar, Eray Ataseven (Dk. 72 Safa Kınalı), Bregu (Dk. 87 Oulare), Onur Ulaş, Landel (Dk. 46 Balde), Hakan Bilgiç, Batuhan İşçiler (Dk. 72 Melih Okutan), Berk Yıldız (Dk. 66 Ngandu), Posmac, Ndlovu

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Halil İbrahim Pehlivan, Bolasie, Azubuike, Benhur Keser (Dk. 54 Alberk Koç), Alper Potuk (Dk. 63 Ogün Özçiçek), Bahadır Öztürk, Amilton (Dk. 63 Olawoyin), John Mary (Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş), Emirhan Topçu, Mithat Pala (Dk. 75 Sinan Osmanoğlu)

Goller: Dk. 2 Bolasie, Dk. 45 Amilton(Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 53 Halil İbrahim Pehlivan (Çaykur Rizespor)



Sarı kart: Dk. 78 Onur Ulaş, Dk. 89 Tugay Kaçar (Dyorex Boluspor)





BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Dyorex Boluspor'u 2-0 yendi.







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