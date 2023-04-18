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Boluspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

AA

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Muzaffer Bilazer, yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Boluspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilen Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Muzaffer Bilazer, yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, önceki 2 haftada aldıkları mağlubiyetlerin ardından Çaykur Rizespor maçını önemli gördüklerini kaydetti.

Üst üste alınan 2 yenilgi sonrası bu maçın zorluklarını bilerek sahaya çıktıklarını anlatan Bilazer, "Aslında bugün istediğimiz oyunu oyandık. Oyuncularım bugün maçı kazanmak için gereken her şeyi yaptı. Skoru dengeleyemedik. Yaklaşık 40 kez ceza sahasına girmiş, 20 tane şut atmışız. Sadece kaleyi bulamadık." diye konuştu.

Bilazer, karşılaşmanın başında ve ikinci yarının sonunda yedikleri 2 golle yenildiklerini anımsatarak, "Aslında ikinci yediğimiz gol son haftaların tekrarı oldu bizim için. Kendi ayağımızdaki topu yine rakibe vererek, basit bir top kaybıyla ikinci golü yedik. İkinci yarı formasyon değişimine gittik. Rakip 10 kişi kaldı. 4-4-2 yaptık. Sonra 3-4-1-2 yaptık. Pozisyonlar bulmamıza rağmen bugün özellikle finalde çok beceriksiz kaldık. Yine istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Son 3 haftada önemli bir avantajı kaybettik. Bu konuda üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Taraftarların istifa çağrısı hakkında Bilazer, "Taraftarlar bu kulübün sembolü, simgesi. Onlara saygı duyuyoruz. Ancak kulüp bu sene bir adım attı. Kulüpte doğru işler yapılıyor. Bu kulüp yakın zaman içerisinde arzuladığı yere gelecektir. Bununla ilgili biz yönetimle görüşeceğiz. Kulüp için sağlıklısı, doğrusu neyse ona göre hareket edeceğiz." şeklinde konuştu.


- Korkmaz: "Skoru almak çok önemliydi"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, zor bir deplasman maçı oynadıklarını belirtti.

İkinci yarıda 10 kişi kalmalarına rağmen gol yemeden 2-0'lık bir galibiyet elde ettiklerini anlatan Korkmaz, "Boluspor bu maçı kazanıp, play-off'u zorlamak istiyordu. Bunun da bilincindeydik. Oyundan ziyade skoru almak çok önemliydi. Skoru aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Takım halinde oynamaya, hareket etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla artık bu maç geride kaldı. Önümüzdeki maça hazırlanmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in çok çekişmeli geçtiğini vurgulayan Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanırım ilk defa bu kadar zorlu bir lig var. Ben Süper Lig'de çalıştım. İlk defa birinci ligde çalışıyorum ama hep takip ediyordum. İlk defa 6-7 takım arasında böyle bir zirve yarışı var. Hiçbir zaman olmadı bu. Samsunspor zaten garantiledi çıkmayı. Ancak 5-6 takım çok zorluyordu. Dolayısıyla çok zor geçiyor. Çok iyi mücadele ediyoruz. O mücadelenin sonucunu alıyoruz. Bundan sonraki maç bizim için daha önemli."



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