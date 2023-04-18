Bolu'da hafızlık öğrencileri, camilerdeki mukabele geleneğini sürdürüyor

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BOLU (AA) - Bolu'da hafızlık eğitimi alan 10-18 yaş aralığındaki öğrenciler, ramazan ayında camilerde mukabele okuma geleneğini yaşatıyor.

Kur'an kurslarında hafızlık yapan veya tamamlamış 84 öğrenci, kent merkezindeki tarihi camiler başta olmak üzere 41 ibadethanede vakit namazları öncesi kendilerini dinleyen veya mushaflardan takip eden cemaat eşliğinde cüzleri okuyor.

Kur'an surelerini ezberden okuyan hafızlar, mukabele geleneğini sürdürmeye hizmet etmenin yanı sıra topluluk karşısında okuma yeteneklerini geliştirme ve hafızlıklarını sağlamlaştırma imkanı buluyor.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, AA muhabirine, ramazan ayının güzelliklerinden birinin de mukabele olduğunu belirtti.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kentteki camilerde de genç hafızların her gün mukabele okuduğunu anlatan Tahiroğlu, "Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ramazan ayı içerisinde tamamlamış, hatim yapmış oluyorlar. 41 camimizde 84 hafız öğrencimiz Kur'an-ı Kerim'i okuyor." dedi.

Tahiroğlu, müftülük bünyesindeki Merkez Bölge Yatılı, Borazanlar ve Sandallar Kur’an kurslarında eğitim alan öğrencilerin, kadın ve erkeklere yönelik mukabele programı yaptıklarını aktardı.

Programların cemaat tarafından yoğun ilgiyle takip edildiğine değinen Tahiroğlu, "Hafızlarımızı takip ediyorlar. İlgi ve alaka beklentilerimizin üzerinde." diye konuştu.

- "Sağ olsunlar, vatandaşın ilgisi çok iyi"

Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 17 yaşındaki hafız Harun Talha Adıtepe, 2018'de başladığı hafızlık eğitimini 2019 yılında tamamladığını söyledi.

Her ramazan camilerde mukabele yaptıklarından bahseden Adıtepe, "20 sayfa olan cüzü 3 kişi aramızda bölüşerek ezberden okuyoruz. Bizi de takip etmeye geliyorlar. Allah razı olsun. Sağ olsunlar, vatandaşın ilgisi çok iyi." şeklinde konuştu.

Adıtepe, arkadaşlarının da çeşitli camilerde bu geleneğin sürdürülmesine hizmet ettiğini dile getirerek, "Hem hafızlığımızı pekiştiriyoruz hem de sevap kazanıyoruz." ifadesini kullandı.

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