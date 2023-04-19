Cumhur İttifakı'nın Bolu milletvekili adayları, Mengen'de vatandaşlarla iftar yaptı

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BOLU (AA) - Cumhur İttifakı'nın Bolu milletvekili adayları, Mengen ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kapalı pazar yerinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.



Programa katılan yaklaşık 1500 kişi, ezanın okunmasının ardından Mengenli aşçıların hazırladığı yemeklerle oruçlarını açtı.

İftarın ardından konuşan AK Parti Mengen İlçe Başkanı Arif Oktay Cantürk, "Tüm misafirlerimizin ramazan ayı mübarek olsun. Mengen'e ve iftarımıza hoş geldiniz." dedi.



AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Nuri Gürsoy da Cumhur İttifakı milletvekili adayları Yüksel Coşkunyürek, Arzu Aydın ve Kazım Konak'ı tanıttı.

Daha sonra adaylar, vatandaşların ramazan ayını kutladı.



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