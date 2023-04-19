Cumhur İttifakı'nın Bolu milletvekili adayları, Mengen'de vatandaşlarla iftar yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhur İttifakı'nın Bolu milletvekili adayları, Mengen'de vatandaşlarla iftar yaptı

AA

Cumhur İttifakı'nın Bolu milletvekili adayları, Mengen'de vatandaşlarla iftar yaptı

BOLU (AA) - Cumhur İttifakı'nın Bolu milletvekili adayları, Mengen ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Kapalı pazar yerinde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

Programa katılan yaklaşık 1500 kişi, ezanın okunmasının ardından Mengenli aşçıların hazırladığı yemeklerle oruçlarını açtı.

İftarın ardından konuşan AK Parti Mengen İlçe Başkanı Arif Oktay Cantürk, "Tüm misafirlerimizin ramazan ayı mübarek olsun. Mengen'e ve iftarımıza hoş geldiniz." dedi.

AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Nuri Gürsoy da Cumhur İttifakı milletvekili adayları Yüksel Coşkunyürek, Arzu Aydın ve Kazım Konak'ı tanıttı.

Daha sonra adaylar, vatandaşların ramazan ayını kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mengen Kaymakamı Ergün, deprem bölgesinde görevlendirildi
YEREL HABERLER Mengen Kaymakamı Ergün, deprem bölgesinde ...
Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza: 6 yaralı
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme ...
Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme ...
Bolu'da hafızlık öğrencileri, camilerdeki mukabele geleneğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Bolu'da hafızlık öğrencileri, camilerdeki mukabele ...
Emniyet ekipleri, bayram öncesi Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda denetimleri sıklaştırdı
YEREL HABERLER Emniyet ekipleri, bayram öncesi Anadolu Otoyolu ve ...
Anadolu Otoyolu ile D-100 yolunda trafik tedbirleri artırıldı
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu ile D-100 yolunda trafik tedbirleri ...
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ramazan Bayramı trafiğine hazır
YEREL HABERLER Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ramazan Bayramı ...
Boluspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
YEREL HABERLER Boluspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
GÜNCELLEME - Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada ...
Boluspor - Rizespor: 0-2
YEREL HABERLER Boluspor - Rizespor: 0-2
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Otomobille çarpıştıktan sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobille çarpıştıktan sonra ağaca çarptı: 1 ölü, 1 ...
Bolu'da Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdiler
YEREL HABERLER Bolu'da Sakal-ı Şerif'i görmek için sıraya girdiler
Bolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Bolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır iki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada biri ağır ...
Hatay'da depremzede çocuklara bayram hediyesi üniversitelilerden
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede çocuklara bayram hediyesi ...
Bolu'da çiğ süt ve hayvancılık destekleme ödemeleri başladı
YEREL HABERLER Bolu'da çiğ süt ve hayvancılık destekleme ödemeleri ...
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Bolu'da iftara katıldı:
YEREL HABERLER DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Bolu'da iftara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.