Bolu'da otellerde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

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BOLU (AA) - "Tabiatın kalbi" olarak nitelendirilen Bolu'daki otellerde bayram yoğunluğu yaşanıyor.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan, Gölcük Tabiat Parkı, Abant ve Yedigöller milli parkları gibi doğal güzellikleriyle ünlü alanları barındıran Bolu, Ramazan Bayramı'nda da tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Kent merkezinde ve Abant'ta bulunan oteller, bayram öncesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Batı Karadeniz Turizm Otelcileri Derneği Başkanı Halit Ergül, gazetecilere, bölgede ramazan ayının durgun geçtiğini belirterek, "Zaten beklediğimiz bir şeydi. Sürpriz olmadı. Ara tatil ile hareket zaten başlamıştı." dedi.

Ergül, özellikle, İstanbul ve Ankara'dan çok sayıda tatilcinin geleceğini aktararak, "Ramazan ayı durgun geçmişti ancak otellere bayram tatilinde yoğun ilgi var. Rezervasyonlar şimdiden yüzde 100'ü buldu." diye konuştu.

Bayram satışlarını kapattıklarını dile getiren Ergül, "Bolu'da 9 bin 500-10 bin yatak kapasitemiz var. Günübirliklerle en az 50 bin kişiyi bekliyoruz Bolu'ya. Bolu, doğası için tercih edilebilecek bir yer. Aşçılarımız da meşhur. Bolu'daki bütün lokantalar misafirlerimize güzel yemekler sunabilir. Abant, Yedigöller, Gölcük; bunlar doğa harikası, hepsi birbirinden güzel. Bayramda hava da güzel olacak. Gelen misafirler mutlu dönecekler." ifadelerini kullandı.

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