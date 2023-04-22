Evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişiyi itfaiye kurtardı

BOLU (AA) - Gerede ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinden gelen yoğun kokudan şüphelenen bina sakinleri, kapısını çaldıkları komşuları cevap vermeyince durumu 112 Acil Çağır Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Merdivenli araçla mutfak balkonundan daireye girerek yangına müdahale eden itfaiye erleri, dumandan etkilenen M.D'yi bulunduğu yerden alarak sağlık ekiplerine teslime etti.
Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.