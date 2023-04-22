Salon: Bolu Karaçayır
Hakemler: Erhan Alparslan, Umut Maden
Bolu Belediyespor: Melike Çadır, Alvarez, Elisa Tuana Köse, Dixon, Cansu Aydınoğulları, Kodala, (Hilal Kocakara, Gizem Çerağ Düzeltir, Buket Yılmaz, Seher Aksoy, Selin Navruz)
Sarıyer Belediyespor: Moksri, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Çağla Erdem)
Setler: 25-17, 22-25, 20-25, 23-25
Süre: 96 dakika (19, 27, 25, 25)
BOLU (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun lig etabının 26'ncı ve son hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.