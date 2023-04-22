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Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: Erhan Alparslan, Umut Maden

Bolu Belediyespor: Melike Çadır, Alvarez, Elisa Tuana Köse, Dixon, Cansu Aydınoğulları, Kodala, (Hilal Kocakara, Gizem Çerağ Düzeltir, Buket Yılmaz, Seher Aksoy, Selin Navruz)

Sarıyer Belediyespor: Moksri, Begüm Hepkaptan, Drewniok, Kongyot, Büşra Kılıçlı, Merve Tanıl, (Simay Kurt, Işıl Öz, Aslı Tecimer, Çağla Erdem)

Setler: 25-17, 22-25, 20-25, 23-25

Süre: 96 dakika (19, 27, 25, 25)





BOLU (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun lig etabının 26'ncı ve son hafta mücadelesinde Sarıyer Belediyespor, deplasmanda Bolu Belediyespor'u 3-1 yendi.



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