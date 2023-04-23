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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde 23 Nisan kutlandı

AA

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz illerinde 23 Nisan kutlandı

SAKARYA (AA) - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki illerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında törenler düzenlendi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Serdivan ilçesindeki Mehmet Zorlu İlkokulu'nda program yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, yaptığı konuşmada, çocuklara kendilerini her bakımdan geliştirmelerini tavsiye ederek, "Geleceğimizin teminatı, yarınlarımız olarak gördüğümüz siz çocuklarımızın, daha önceki nesillerin izinden giderek ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için günü geldiğinde azim ve kararlılıkla sorumluluklarınızı yerine getireceğinize inancım tamdır." dedi.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu, okul korusu keman grubuyla mini konser verdi.

Judo takımı sporcularının da gösteri yaptığı etkinlik, "Hayat Bayram Olsa" şarkısının seslendirilmesi ve havaya balonların uçurulmasıyla son buldu.

Programa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, davetliler, öğrenciler ve velileri katıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'de Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Bayram dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı"nda etkinlikler düzenlendi.

"Bi Dünya Eğlence Ormanya'da" etkinlikleri kapsamında, macera parkurları ile el becerileri, afet ve doğa farkındalığı, doğal lezzetler, doğada yaşam gibi 70'in üzerinde atölye ve etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Bando, palyaçolar ve çeşitli ikramlarla karşılanan çocuklar, giriş kapısından Orman Kütüphanesi’ne uzanan yol boyunca yüz boyama, maket yapımı, uçurtma, botanik, ebru, tohum ekimi, dinozor şapkası, el yapımı kağıt, çanta tasarımı, atığın serüveni, çim adam gibi onlarca atölyeye katılma imkanı buldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Afet Farkındalığı ve Doğal Yaşam" alanı oluşturulan Ormanya'da, AFAD, AKUT, Kızılay görevlileri, afet konusunda bilgilendirme yaptı.

- Bartın

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar'ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Öğrencilerin 23 Nisan ile ilgili şiirler okuduğu tören, sportif gösterilerin ardından son buldu.

Törene, Vali Vekili Uğur Karakaya, Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Karabük

Karabük'teki tören, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Akbaş'ın günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptığı program, öğrencilerin şiir okuması ve sportif gösterilerle sona erdi.

Törene, Vali Vekili Muhittin Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Düzce

Düzce Anıtpark Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Belediye tarafından "Çocuk Şenliği" programı kapsamında oluşturulan oyun alanlarında, çocuklar gönüllerince eğlendi. Belediye Mehter Takımı'nın çaldığı çocuk şarkılarıyla oynayan miniklere çeşitli hediyeler verildi.

- Zonguldak

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Mithatpaşa İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Bir süre sohbet ettiği çocuklara çeşitli hediyeler veren Tutulmaz, daha sonra koltuğunu öğrenci Ada Melis Koymat'a bıraktı.

Koltuğa oturan öğrenci, yeniden inşa edilen okulunun kısa sürede tamamlanmasını ve deprem bölgesinde yıkılan okulların bir an önce yapılmasını istedi.

Valilik önündeki törene de Tutulmaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, il müdür yardımcıları, şube ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunan törende, öğrenciler şiirler okudu.

Aldoğan, yaptığı konuşmada, çocukların, sevgi, barış, adalet ve kardeşliğin temsilcileri olarak bugünlerin umudu, yarınların güvencesi olduğunu ifade etti.

Tören, halk oyunları ve judo gösterileriyle son buldu.

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