Bolu'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden orman muhafaza memurunun cenazesi toprağa verildi

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BOLU (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde 33 sene orman muhafaza memuru olarak görev yapan ve kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Alaettin Güngör son yolculuğuna uğurlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli 59 yaşındaki Alaettin Güngör geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi.

Kurumunda 33 sene hizmet eden Alaettin Güngör, Mudurnu ilçesine bağlı Sırçalı köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürü Mustafa Gözler ve köy sakinleri katıldı.

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