Macar öğretmenler Bolu'daki aşçı adaylarına yöresel yemeklerini gösterdi

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BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde aşçılık eğitimi alan öğrencilere "Macaristan Mutfağı" dersi verildi.



TİKA Budapeşte Koordinatörlüğü aracılığıyla, Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Budapeşte Gourmand İskola Aşçılık Okulu arasında hayata geçirilen projenin ilk etabında, Macaristan'da "Türk Mutfağı ve Yemekleri" eğitimi gerçekleştirildi.

Proje ikinci etap çalışmaları kapsamında Yeniçağa'ya gelen Macar öğretmenler, aşçı adaylarına "Macaristan Mutfağı ve Yemekleri" eğitimi verdi.

Eğitimin ardından "Macar dana gulaş çorbası", "Gödöllő doldurulmuş tavuk", patates püresi ve tereyağlı sebzeler ile lor peyniri topları hazırlandı.

Yemeklerin tadımını Yeniçağa Kaymakamı Bilal Çelik, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, öğretmenler ve diğer katılımcılar yaptı.

Macar öğretmenler, proje kapsamında Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de eğitim verecek.

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