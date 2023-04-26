BOLU (AA) - Bolu'da park halindeki araçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhsaniye Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta seyreden Hasan D. (71) idaresindeki 14 AAT 441 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ekiplerce araçtan indirilemedi. Şoka giren sürücü, olay yerine çağrılan oğlu ve ekiplerin çabası sonucu ikna edildi.
Ambulansa binmeyi kabul etmeyen Hasan D. oğlu tarafından hastaneye götürüldü.