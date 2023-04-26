Bolu Belediye Başkanı Özcan basın toplantısı düzenledi

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BOLU (AA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özcan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, seçildiği günden bu yana Bolu Belediyesinin yaptığı çalışmalardan ve yatırımlardan bahsetti.

Salgın ve ekonomik sıkıntılara rağmen 208 kilometre yeni yol açtıklarını aktaran Özcan, "Zaten Bolu'nun yol ağı belediye sınırında 700 kilometre. 151 kilometre yeni kanalizasyon hattı yapmışız. 128 kilometre yeni yağmurlama hattı yapmışız. 21 kilometre ana su şebekesi yaptık." diye konuştu.

Bolu'ya 3 kültür merkezi kazandırdıklarını dile getiren Özcan, "Kendi bütçesiyle cami yapan ilk belediye olduk. Cemevi ile ilgili yeri belirledik. Mecliste oy birliğiyle karar verdik. Tüm siyasi partilerimize teşekkür ediyorum." dedi.



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