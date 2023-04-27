Bolu'da kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün istirahat edecek yarın programa devam edecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BOLU (AA) - Bolu'da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 68 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Dağkent Mahallesi TOKİ Konutları'nda yaşayan Müzeyyen Turan Sülü'den 2 gündür haber alamayan komşuları, polise haber verdi.

Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin kapısını açamayan polis ekipleri, Sülü'nün dairesine merdivenli itfaiye aracıyla balkondan girdi. Ekipler, evde Sülü'nün cansız bedeniyle karşılaştı.

Sülü'nün cenazesi, cumhuriyet savcısının ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına gönderildi.

Eşini Kovid-19 salgınından kaybettiği belirtilen kadının, yalnız yaşadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.