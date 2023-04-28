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Bakan Yardımcısı Tiryaki, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne araç tahsis törenine katıldı:

AA

Bakan Yardımcısı Tiryaki, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne araç tahsis törenine katıldı:

BOLU (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, "Orman yangınlarıyla mücadele için 20 uçak, 9 yangın söndürme helikopteri aldık. Uçaklardan 5'inin, helikopterlerden 3'ünün teslimatı yapıldı. Salı günü düzenlenecek törenle uçak ve helikopterler Orman Genel Müdürlüğünün hava gücüne katılmış olacak." dedi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne 44 araç ve iş makinası tahsis törenine katılan Tiryaki, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak dünyanın birçok ülkesinde bu mevsimde bile orman yangınlarının devam ettiğini söyledi.

Orman yangınlarıyla mücadelenin önemine değinen Tiryaki, bu alandaki çalışmalardan bahsetti.

Tiryaki, orman yangınlarına havadan müdahale konusunda yeni çalışmaların yapıldığını aktararak, "Orman yangınlarıyla mücadele için 20 uçak, 9 yangın söndürme helikopteri aldık. Uçaklardan 5'inin, helikopterlerden 3'ünün teslimatı yapıldı. Salı günü düzenlenecek törenle uçak ve helikopterler Orman Genel Müdürlüğünün hava gücüne katılmış olacak. Diğer uçaklar da akabinde gelecek." diye konuştu.

Ormanların kendilerine emanet olduğunu dile getiren Tiryaki, sözlerinin yanlış anlaşılmamasını isteyerek Türkiye genelinde ağaç kesim miktarını azalttıklarını kaydetti.

Konuşmanın ardından Bakan Yardımcısı Tiryaki ve protokol üyeleri, araçların anahtarlarını teslim etti.

Törene, Bolu Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, daire müdürleri ve orman çalışanları katıldı.

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