Bolu'dan kısa kısa

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BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde "Mustafa Kemal Atatürk Fotoğrafları Sergisi" açıldı.

Mengen Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen sergi, Foto Hüseyin Varlık Sergi Salonu'nda izlenime sunuldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamının çeşitli dönemlerindeki fotoğraflarından oluşan serginin açılışına Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Çalım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mengen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Burhan Eröz, Atatürk'ün çocukluğu, eğitim hayatı, cumhuriyetin kuruluş süreci, Atatürk'ün inkılap ve icraatlarından bahsetti.

Sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak.

- Barak Deresi'nde ıslah çalışması yapılacak

Mengen ilçesinden geçen Baraklar Deresi, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ıslah edilecek.

Derenin ıslah edilmesi için Mengen Belediyesi ve DSİ yetkilileri bir araya geldi.

Mengen Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıya, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, DSİ yetkilileri ve dere çevresinde ev ve arsası olan vatandaşlar katıldı.

Islah çalışmasının Mengen için önemli bir adım olacağını ifade eden Bulut, aynı uygulamanın ihalesi yapılan Kaynarca Deresi'nde de yapılacağını kaydetti.

- Macar öğretmenler Bolu'daki aşçı adaylarına yöresel yemeklerini gösterdi

Mengen ilçesinde aşçılık eğitimi alan öğrencilere "Macaristan Mutfağı" dersi verildi.

TİKA Budapeşte Koordinatörlüğü aracılığıyla, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Budapeşte Gourmand İskola Aşçılık Okulu arasında hayata geçirilen projenin ilk etabında, Macaristan'da "Türk Mutfağı ve Yemekleri" eğitimi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Macaristan'da Aşçılık Okulunda eğitim veren öğretmenler ile Mengen'de eğitim gören öğrenciler, Macar mutfağına özgü yemekleri birlikte yaptı.



Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci tarafından projeye katılan öğretmen ve eğitmenlere sertifikaları ile Macaristan heyetine hediyeleri takdim edildi.

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