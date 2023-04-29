Bolu'dan kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu'dan kısa kısa

AA

Bolu'dan kısa kısa

BOLU (AA) - Bolu'nun Mengen ilçesinde "Mustafa Kemal Atatürk Fotoğrafları Sergisi" açıldı.

Mengen Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen sergi, Foto Hüseyin Varlık Sergi Salonu'nda izlenime sunuldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamının çeşitli dönemlerindeki fotoğraflarından oluşan serginin açılışına Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Çalım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mengen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Burhan Eröz, Atatürk'ün çocukluğu, eğitim hayatı, cumhuriyetin kuruluş süreci, Atatürk'ün inkılap ve icraatlarından bahsetti.

Sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak.

- Barak Deresi'nde ıslah çalışması yapılacak

Mengen ilçesinden geçen Baraklar Deresi, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ıslah edilecek.

Derenin ıslah edilmesi için Mengen Belediyesi ve DSİ yetkilileri bir araya geldi.

Mengen Belediyesi Meclis Salonunda yapılan toplantıya, Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, DSİ yetkilileri ve dere çevresinde ev ve arsası olan vatandaşlar katıldı.

Islah çalışmasının Mengen için önemli bir adım olacağını ifade eden Bulut, aynı uygulamanın ihalesi yapılan Kaynarca Deresi'nde de yapılacağını kaydetti.

- Macar öğretmenler Bolu'daki aşçı adaylarına yöresel yemeklerini gösterdi

Mengen ilçesinde aşçılık eğitimi alan öğrencilere "Macaristan Mutfağı" dersi verildi.

TİKA Budapeşte Koordinatörlüğü aracılığıyla, Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Budapeşte Gourmand İskola Aşçılık Okulu arasında hayata geçirilen projenin ilk etabında, Macaristan'da "Türk Mutfağı ve Yemekleri" eğitimi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Macaristan'da Aşçılık Okulunda eğitim veren öğretmenler ile Mengen'de eğitim gören öğrenciler, Macar mutfağına özgü yemekleri birlikte yaptı.

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci tarafından projeye katılan öğretmen ve eğitmenlere sertifikaları ile Macaristan heyetine hediyeleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yardımcısı Tiryaki, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne araç tahsis törenine katıldı:
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Tiryaki, Bolu Orman Bölge ...
Bakan Yardımcısı Tiryaki: OGM'e 20 uçak ile 9 yangın söndürme helikopteri aldık
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Tiryaki: OGM'e 20 uçak ile 9 yangın ...
Bolu Abant'ta kar yağışı; 10 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Bolu Abant'ta kar yağışı; 10 santimetreye ulaştı
Bolu ve Düzce'de nisan sonunda kar etkili oldu
YEREL HABERLER Bolu ve Düzce'de nisan sonunda kar etkili oldu
Bolu'da kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bolu'da kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.