Bolu'da hedef 1,5 milyon ziyaretçi

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BOLU (AA) - Temiz havası ve doğal güzellikleriyle "tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Bolu'da yıl sonuna kadar ziyaretçi sayısının 1,5 milyona ulaşması bekleniyor.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan ve her mevsim ayrı güzelliğe bürünen Bolu, ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan, kolay ulaşım imkanına sahip Bolu, Gölcük ve Abant tabiat parkları ve Yedigöller Milli Parkı ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Tabiat parklarını ve milli parkı ziyaret edenler, bölgedeki otellerde, kamp alanlarında ya da karavanlarda konaklıyor, yaban hayatını gözlemleme imkanı buluyor.

Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine, okullarda 15-20 Nisan'daki ara tatille bölgenin hareketlendiğini, Ramazan Bayramı'nda ilginin daha da arttığını söyledi.

Otellerin bu süreci dolu geçirdiğini belirten Ergül, turizmcilerin bu durumdan memnun olduğunu kaydetti.

Ergül, doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'nun tatilciler tarafından tercih edildiğini dile getirerek, "Böyle bir doğa, Ankara-İstanbul arasında yakın bir yerde yok." dedi.

Bolu'nun dört mevsim ayrı güzelliğe büründüğüne işaret eden Ergül, Kurban Bayramı'nda da benzer ilgi beklendiklerini, hazırlıklarını buna göre yaptıklarını anlattı.

Ergül, ildeki otellerin 9 bin 300 yatak kapasitesiyle hizmet verdiğini, yapılan çalışmalarla bu sayının artmasıyla bölgede turizmin gelişeceğini ifade etti.

Tatilcileri bölgeye davet eden Ergül, "Bolu'nun doğası güzel. Yöresel yemekleri güzel ve çok iyi yapılıyor. Türkiye'nin neresinde iyi yemek varsa burada da o yemeği en iyi şekilde yapıyorlar. Doğayla baş başa kalmak, güzel tesislerde konaklamak ve yöresel yemeklerden tatmak isteyenleri Bolu'ya bekliyoruz." diye konuştu.

Ergül, kente geçen yıl gelen tatilci sayısının 1 milyonu geçtiğini, bu sene ise 1,5 milyon yerli ve yabancı turist beklediklerini aktardı.

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