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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol: Spor Toto 1. Lig

AA

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Atatürk

Hakemler: Ali Yılmaz, Kadir Beyaz, Yusuf Susuz

Dyorex Boluspor: Çağlar Şahin, Tugay Kaçar, Bregu, Oulare (Dk. 72 Onur Ulaş), Landel, Hakan Bilgiç, Furkan Demir (Dk. 46 Kayanba), Batuhan İşçiler, Burak Asan (Dk. 72 Balde), Berk Yıldız (Dk. 74 Abdurrahman Canlı), Posmac

Altay: Eren Karataş, Naderi, Eric Björkander, Eren Erdoğan, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü (Dk. 84 Sefa Özdemir), Kutay Yokuşlu, Salih Sarıkaya, Onur Efe (Dk. 66 Paixao), Arda Gezer (Dk. 66 Murat Berkan Demir), Deniz Kadah

Sarı kart: Dk. 54 Kayanba, Dk. 90+3 Bregu (Dyorex Boluspor)


BOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 35'inci haftasında Dyorex Boluspor, konuk ettiği Altay ile golsüz berabere kaldı.

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